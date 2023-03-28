Bakara Suresi 153. Ayet tefsiri ve meali nedir? Bakara Suresi 153. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an’ın 2. Suresi olan Bakara suresi, Medine döneminde indirilmiştir ve 286 ayetten oluşur. Bu surenin 67-73. Ayetlerinde geçen bakara kelimesi, sureye ismini vermiştir. Kelimenin anlamı ise sığır demektir. Bakara suresinde ele alınan temel konu ise İslam hukukudur. Bu nedenle din araştırmacıları bu sure üzerinde çok fazla durur. Bakara suresi 153. Ayet ise Allah’ın iman edenlerin yanında olduğunu anlatır. Bu ayeti okuyan kişiler pek çok fazilet elde eder. Müslümanlar Bakara suresi 153. Ayeti ezberlemeye ve anlamaya çalışır.

Bakara Suresi 153. ayet nasıl okunur?

Bakara Suresi 153. ayet okunuşu konusunda yapılan araştırmalar bu ayetin Müslümanlar tarafından merak edildiğini gösterir. Kur'an'da Arapça olarak yazılı olan bu surenin Arapçasını bilmek önemlidir. Bakara Suresi 153. ayet Arapça olarak şu şekildedir:

Bakara suresi 153. ayetin Arapçasını okuyamayanlar Türkçe okunuşu ile bu ayeti ezberleyebilir. Bakara Suresi 153. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

Yâ eyyuhe-lleżîne âmenû-ste’înû bi-ssabri ve-ssalât(i)(c) inna(A)llâhe me’a-ssâbirîn(e)

Bakara Suresi 153. ayet ne anlama gelir?

Bakara Suresi 153. ayet anlamı da ayetin kendi kadar önemlidir. Bu ayeti gerçekten anlayan kişiler daha fazla fazilet elde eder. Aynı zamanda ayette sözü edilen imanı daha iyi kavrayabilirler. Bakara Suresi 153. ayet meal olarak aşağıda yazılıdır:

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.

Bakara Suresi 153. ayet tefsiri nedir?

Ayetleri tefsirleri, o ayetleri daha iyi anlamak açısından önemlidir. Detaylı yorum içeren tefsirler sayesinde pek çok kişi o ayeti kavrayıp uygulayabilir. Bakara Suresi 153 ayet Türkçesi ile birlikte tefsirini okumak da önemlidir. Bu sayede ayetin ne demek istediği anlaşılabilir. Bakara suresi 153. Ayet tefsiri şudur:

Sabır teriminin anlamı ve önemiyle sabır ve namazın insanı dirençli kılmadaki etkileri üzerinde daha önce durulmuştu (bk. Bakara 2/45). Orada bu buyruğun muhatabı İsrâiloğulları idi; bu yüzden de “Şüphesiz bunlar (sabır ve namaz), Allah’a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir” buyuruluyordu. Halbuki burada muhatap müslümanlar olduğu için böyle bir ağırlıktan söz edilmediği gibi âyetin sonunda müslümanların sabırlı ve metanetli olduğuna işaret edilmektedir.

Âyette hangi konuda sabırlı olmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu sebeple ibadetleri yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, her türlü düşmanca hareketlere karşı direnmek, musibet ve acılara katlanmak gibi dayanıklılığı gerektiren her durumda sabretmek bu buyruğun kapsamına girer. Bunun yanında, kıble değişikliğinden sonra vuku bulan olaylar dikkate alındığında, burada özellikle İslâm’ın varlığına son verme kararında olan düşmanlara karşı verilecek mücadelelerde sabır ve metanet göstermenin kastedildiği de anlaşılmaktadır. Nitekim kıble değişikliğinden yaklaşık iki ay sonra Bedir Gazvesi vuku bulmuş, sonraki dönemlerde de müşriklere ve diğer gayri müslim unsurlara karşı silâhlı mücadeleler devam etmiştir. 153 ve devamındaki âyetler bir bakıma, müslümanları böyle bir sıkıntılı döneme hazırlıyor; bu dönemlerde sabır ve sebat göstererek, Allah’ın divanına durup namaz kılarak O’ndan yardım dilemelerini istiyor; Allah’ın sabredenlerin yanında olduğu müjdesini veriyor. Sabır, insanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin, kararlılığın, güçlü azim ve iradenin ürünüdür; dolayısıyla sabır, insanın kendi benliğiyle ilgili tavrıdır. Namaz ise onun bedeni, dili ve kalbiyle kısaca bütün varlığıyla Allah’a yönelmesi halidir; şu halde namaz da müminin Allah ile ilgili tutumudur. Böylece sabırla benliğini güçlendiren, namazla da Allah ile birliktelik kuran insan, başarının psikolojik şartlarını tamamlamış olur. (Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 239-240)

Bakara Suresi 153. ayet fazileti nedir?

Müslümanlar Bakara Suresi 153 ayet fazileti ve sırları konusunda araştırma yapmaktadır. Çünkü bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyen pek çok kişi vardır. Bu ayeti okuyan kimseler sabır ve namaz ile Allah’tan yardım diler. Ayrıca Bakara suresi okumanın yararları arasında şunlar yer alır:

Bakara suresi okunan evlere şeytan ve cin giremez.

Bakara suresini okuyan kimseler, kıyamet günü büyük bulutlar tarafından korunur.

Günah işlemekten kaçınmak için Bakara suresinin okunması buyrulmuştur.

Bereket elde etmek isteyenlerin Bakara suresini okuması gerekir.

Herhangi bir gece Bakara suresini okuyan kimselere cennette taç takılır.

Bakara Suresi 153. ayeti niçin okunur?

Bakara suresi 153. Ayetin ne zaman ve neden okunması gerektiği merak edilir. Allah’tan yardım ve destek isteyen kimseler bu ayeti mutlaka sık sık okumalıdır. Ayrıca Bakara suresi; bereketi artırmak, haneyi şeytanın vesvesesinden korumak, günah işlemekten korunmak, kıyamet gününe hazırlanmak, büyük sevap kazanmak ve cennette taç giymek için okunabilir.

