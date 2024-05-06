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Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları! Tartışmaları son noktayı koyan Erdoğan AK Partili kurmaylarını uyardı

06.05.2024 08:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinin yankılarının sürdüğü şu günlerde Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğu iddiaları da gündeme geldi. Erdoğan söz konusu iddiayı yanıtlarken Devlet Bahçeli ile yaptığı son görüşmeye dikkat çekti. Parti içinde 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilmeye devam ederken Erdoğan, AK Parti cenahında özellikle sosyal medyadan yürüyen tartışmalar üzerinden kurmaylarını uyardı.

Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları! Tartışmaları son noktayı koyan Erdoğan AK Partili kurmaylarını uyardı

Yerel seçimlerin üzerinden 1 aydan uzun bir süre geçerken AK Parti'de seçim muhasebesi devam ediyor. Erdoğan seçimlerin hemen ardından "seçmenin mesajını alıp kabul ettiklerini" söylemişti. Ardından ilk AK Parti grup toplantısında "Şunu herkes görsün ve bilsin; biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir" çıkışına imza attı.

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ERDOĞAN'DAN ÇARPICI YORUM: BİRİKEN SORUNLAR SU YÜZÜNE ÇIKTI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında son olarak geçtiğimiz salı toplandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı, 3 saat sürdü. Sözcü TV'nin aktardığı kulislerden aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan parti kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda seçim sonuçlarını "biriken sorunların su yüzüne çıkması" olarak yorumladı.

KURMAYLARINI UYARDI: MEDYA ÜZERİNDEN BİRBİRİNİZİ SUÇLAMAYIN

Bir süredir partili isimlerin kamuoyuna yansıyan açıklamalarına dikkat çeken Erdoğan partililere "Medya üzerinden konuşup birbirinizi suçlar nitelikte davranmayın' uyarısında bulundu, "Bu dava hepimizden, benden de daha önemli" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK İDDİALARI

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda sorunlar olduğu iddialarına yönelik de "Son günlerde Cumhur İttifakı içinde sanki bir problem varmış gibi algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik" değerlendirmesinde bulundu.

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Öte yandan AK Partili vekillerin ve parti yönetiminin yeterince etkin olmadığı eleştirileri de toplantılarda dile getirildi.

"ARKADAŞLARA KONUŞMA İMKANI VERİN"

Grup yöneticileri Meclisteki yasa görüşmelerinde muhalefetin engellemeleri nedeniyle sıkıntı yaşandığını, AK Parti milletvekillerinin söz alması durumunda görüşmelerin daha da uzayacağı ve zaman kaybedileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise grup başkan vekilleri ile yaptığı toplantıda "Gerektiği yerde arkadaşlar çıksın, konuşsun. Herkes derdini anlatsın. Yasa çıkmıyorsa ya da görüşmeler uzuyorsa uzasın. Arkadaşlara konuşma imkanı verin" uyarısında bulundu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Yerel seçim Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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