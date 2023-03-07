Suratların neden asık olduğu belli oldu! Son toplantıda gerginlik iddiası: Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Millet İttifakı, 72 saat süren kriz sonrası cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı. 6'lı masa; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcıları olması formülü ile yeniden toplanırken, saatler sonra CHP lideri Kemal Kııçdaroğlu'nun ortak mutabakatla cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı. Açıklama sırasında başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere liderlerin suratlarının asık olması dikkat çekerken, Millet İttifakı’nın dünkü son görüşmesinin gergin geçtiği iddia edildi.

"DİĞER LİDERLER RAHATSIZ OLDU"

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında saatler süren toplantıda neler yaşandığını kaleme aldı. Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu ve Akşener'in baş başa görüşmesinin masadaki diğer liderler tarafından tepkiyle karşılandığını dile getiren Saymaz, saat 16.00'daki toplantının yüzler asık şekilde başladığını iddia etti.

"3 LİDER ÇOK KIZDI"

Prof. Kürşat Zorlu’nun gazetecilere yaptığı açıklamadaki “Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri sırasında 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir” ifadelerinin Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti liderlerini çok kızdırdığını iddia eden Saymaz, "Altılı Masanın karar vereceği konuda açıklama yapması doğru değildir" dediklerini aktardı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU FORMÜLÜNE İTİRAZ

Üç liderin belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yönetime katılmaları formülünü partileriyle görüşmek için toplantıya ara verdiklerini yazan Saymaz, en şiddetli itirazınsa DEVA'dan geldiğini belirtti.

"AKŞENER 'YETER' DİYE BAĞIRDI, ARABASI HAZIRLANDI"

Babacan ve Akşener arasında tansiyonun yükseldiğini de iddia eden Saymaz, "Akşener, 'Ben bu şartla masaya geldim, istiyorsanız kalkayım' dedi. Sesler yükseldi. İYİ Parti lideri 'Yeter' diye bağırdı. Araya Davutoğlu girdi. Sesler salonun dışına taşınca Akşener’in arabası bile hazırlandı." ifadelerine yer verdi.

Diğer liderlerin de araya girmesiyle kriz zor da olsa aşıldı.

BU AKŞAM İÇİN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Öte yandan gazeteci Özlem Gürses tarafından da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gürses'e göre Akşener bu akşam HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olarak katılacağı canlı yayın programında dün akşam alınan kararla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapacak.

"AKŞENER İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLAYACAK"

Akşener'in, bu akşamki programda cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemediğini açıklayacağını öne süren Gürses, "Vekil olup partisinin başında kalarak İYİ Parti'yi büyütmek için çalışacağını açıklayacakmış" ifadelerini kullandı.



