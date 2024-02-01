Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken Fatih Altaylı çıkışı: "Gereken yapılmalı"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medya hesabı üzerinden gazeteci Fatih Altaylı hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

ALTAYLI'YA SERT TEPKİ: MÜRTED, ZINDIK!

Paylaşımında Altaylı'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, şu ifadeleri kullandı:

"İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı aksi halde müslümanların infialine sebebiyet verecek nahoş olaylar yaşanabilir.Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır."

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, YouTube yayınında, yerel seçimlere ilişkin seçmenin yönelimine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz herhangi birimiz mezhebi aidiyetten dolayı mı oy veriyoruz? Veya bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz. Konuşulmaması gereken bir şey bu; ama birileri CHP'yi sürekli olarak bu noktaya çekmek, burada değerlendirmek ve böyle bir içerisine sokmaya çalışıyor"

Sosyal medyada bu sözleri sonrasında gündem olan Altaylı'ya Oktay Saral da tepki gösterdi. Saral, yaptığı açıklamada "Fatih Altaylı denen insan suretine bürünmüş mendebur iblisin evladı herhalde kendini Hollanda ya da Danimarka'da yaşadığını zannediyor" dedi.