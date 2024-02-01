Eline kesici aleti alıp değişik sesler çıkaran şarlatan 'şifacıyım' diyerek paraları topladı

Son zamanlarda artan dolandırıcılık furyasına bir yenisi daha eklendi. Hasta çocuğu olan aileleri hedefine koyan bir kadının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Değişik sesler çıkararak şifa dağıttığını iddia eden kadına ise yüzlerce aile inandı.
İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı görüntülerde bir kadının elindeki kesici aleti bir çocuğun üzerinde gezdirdiği görülüyor. Bu sırada değişik sesler çıkaran kadın 'şifa' dağıttığını iddia ediyor. Kadının çevresine kendini 'şifa dağıtan bir alim' olarak tanıttığı belirtiliyor.
Haksız kazanç sağlayan kadın mağdurların çaresizliklerinden faydalanarak bu işten para da kazanıyor. Üstelik yüzlerce ailenin bu şarlatana gittiği öğrenildi.
Pakistan’da çekilen ve dünyaya yayılan görüntülerde büyük bir alana toplanmış binlerce müridine, çıkardığı tuhaf seslerle şifa dağıttığı iddia edilen ve çıkardığı sesler sebebiyle Türkiye’de “çufçuf hoca” olarak isimlendirilen Haq Khatteb Hussain Ali isimli kişinin görüntüleri geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu.
Hem çıkardığı tuhaf sesler hem de binlerce insanın şeyh olduğu ileri sürülen Haq Khatteb Hussain Ali isimli kişiye bu kadar insanın itibar etmesi şaşırtıcı bulunmuştu.
Görüntüler sosyal medya kullanıcılarında hem tepkisini hem ilgisini çekti. Bazı kullanıcılar şu yorumlarda bulundu;