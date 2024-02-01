Eline kesici aleti alıp değişik sesler çıkaran şarlatan 'şifacıyım' diyerek paraları topladı

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı görüntülerde bir kadının elindeki kesici aleti bir çocuğun üzerinde gezdirdiği görülüyor. Bu sırada değişik sesler çıkaran kadın 'şifa' dağıttığını iddia ediyor. Kadının çevresine kendini 'şifa dağıtan bir alim' olarak tanıttığı belirtiliyor.