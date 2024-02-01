Halat uzattılar, tutmak istemedi! Herkesin gözü önünde korkunç olay... Kendini boğazın serin sularına bıraktı

KURTARMA ANLARINI ANLATTI

Vatandaşların yardımı ile kadını sudan çıkaran akaryakıt istasyonu çalışanı Vedat Demirel, "Ben araca yakıt veriyordum, vatandaşın biri beni çağırdı, 'Bayan var, intihar etmek üzere' dedi. Şuradaki dubalara çıkmış, ben de koşup yakalamaya çalıştım ama yakalayamadım. Sahil Güvenlik geldi ama dalgadan dolayı kadın bu tarafa geldi. Vatandaşlar benim ayaklarımdan tuttular, ben aşağı salındım. Bayanın iki ayağından yakaladım ve oradan çıkardık. Ağzından köpük atıyordu ama büyük bir ihtimalle iyidir. Yaşarsa da çok mutlu olurum" şeklinde anlattı. (DHA)