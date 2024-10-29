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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ne diyecek? Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Çarşamba gününü işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ne diyecek? Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Çarşamba gününü işaret etti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.10.2024 09:34
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklama sonrası gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Fatih Portakal, tüm siyasi sorumluluğun Erdoğan'da olduğunu söyledi ve Erdoğan'ın çarşamba günü bir açıklama yapabileceğini aktardı. Portakal, "29 Ekim’den sonra bir video veya yazılı metinden bahsediliyor. Bunu kim okuyacak? Onu öğrenemedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ne diyecek? Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Çarşamba gününü işaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta TBMM'de yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili olarak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

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PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Erdoğan konu özelinde net bir açıklama yapmazken, SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ O YOL HARİTASININ BELKİ ADIMLARINI DUYACAĞIZ"

Konuyla ilgili olarak bir yol haritası belirlediklerini aktaran Portakal, "Bir şeyleri anlatmak zorundayız. Bir yol haritası çizdik. Çarşamba günü o yol haritasının belki adımlarını duyacağız" yorumunda bulundu.

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"SİYASİ SORUMLULUK ONDA"

Siyasi sorumluluğun tamamen Erdoğan'da olduğunu da vurgulayan Portakal, "Önümüzdeki günlerde Erdoğan mutlaka konuşacak. Siyasi sorumluluk onda. Bahçeli’nin hiçbir sorumluluğu yok. Faturasını ödeyecek kişi Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"BİR VİDEO VEYA YAZILI METİNDEN BAHSEDİLİYOR"

Erdoğan'ın çarşamba günü bir açıklama yapabileceğini de belirten Portakal, "29 Ekim’den sonra bir video veya yazılı metinden bahsediliyor. Bunu kim okuyacak? Onu öğrenemedik" şeklinde konuştu.

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"ÖCALAN'IN ŞARTLARINDAN BİRİ GARANTÖR ÜLKE"

Portakal ayrıca gündem yaratacak bir detayı da aktardı. Portakal, "Öcalan’ın şartlarından biri garantör bir ülke" ifadesine yer verdi ve garantörlük rolünde ABD, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerin adının geçtiğini söyledi. Portakal daha sonra ise "Türkiye’nin ulusal bir projesinde garantör devlet neden olabilir ki?" dedi.

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fatih portakal Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP Abdullah Öcalan
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