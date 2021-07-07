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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2,5 yıl sonra Diyarbakır'a gidiyor

07.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2,5 yıl sonra Diyarbakır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek.

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AİLELERLE BİR ARAYA GELECEK

Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek.

AİLELER

PARTİLİLERE SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan
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