Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ABD'YE TEPKİ

"İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar ABD'li liderlerle böyle bir durum yaşamadık. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir.

Sayın Putin'den beklentilerim çok farklı. Suriye'de rejim, ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den, Rusya'dan bir dayanışma gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. ABD, Suriye ile ilgili de pek ilintili değil. Burada İran var, Rusya var, biz varız. Buradaki hakikaten, orayı da bir barış havzası haline dönüştüreceksek, bunu görüşmemiz şart.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Çok farklı, yeni tedbirler konusu Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Alınacak tedbirler, halkımızda, öğrencilere yönelik çok farklı olmamalı. Dün bakanımla görüşmede, maske başta olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz diyor. Demek ki Bilim Kurulu'nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak."

