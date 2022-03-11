HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Kırım' tepkisi! 'Eğer tüm dünya ses çıkarsaydı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Kırım' tepkisi! 'Eğer tüm dünya ses çıkarsaydı...'

11.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, 2014 yılında Kırım'ın ilhakına dikkat çekerek, "Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi de adalet bu yarım kürenin bir yerinde geçerli diğer yarısında değil mi? Bu nasıl bir dünya?" açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Kırım' tepkisi! 'Eğer tüm dünya ses çıkarsaydı...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu açılışında konuştu. Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Erdoğan "Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı, acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, "Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bilimde, sanayide, teknolojideki onca ilerlemeye rağmen insanlık olarak temel meselelerimizi hala çözüme kavuşturamadığımızı görüyorum. Sıcak çatışma, iç savaşlar, terörizm, açlık, kıtalar arasındaki adaletsizlik ne yazık ki sürüyor. Ekonomiler büyürken, gökdelenler yükselirken, birilerinin cüzdanları şişerken, hemen yanı başımızda çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor. Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın canına mal oluyor. Dünyada her gün 10 saniyede bir çocuk bir lokma ekmek ve su bulamadığı için ölüyor. İnsanlar yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. 2014'ten bu yana Akdeniz'de 25 binden fazla umut yolcusu hayatını kaybetti.

"TARİH DERS ALMAYANLAR İÇİN TEKERRÜR EDER"

800 milyon insanın temel gıda maddelerine erişemediği bir dünyada yaşıyoruz. Kabul edelim ki, böyle bir dünyada hayal ettiğimiz kalıcı barış, huzur ve istikrar temin edilemez. 10 yıldır süren çatışmaların bile sona erdirilemediği bir dünyada kimse kendini güvende hissedemez. Söndüremediğimiz her yangının, durduramağımız her savaşın bizi de yakacağını bilmeliyiz. Bunu Suriye'de, Libya'da, Yemen'de ve birçok kriz bölgesinde gördük, şahit olduk. Çoğu kadın ve çocuk milyonlarca sivil bu çatışma bölgelerinde hayatını kaybetti. Uluslararası kuruluşlara güven dibe vurdu. İnsanlığın ortak kültür mirası olan şehirler enkaz yığınına döndü. Kimi zaman coğrafi, kimi zaman kültürel nedenlerden görünmeyen yerlerin bedelini hep birlikte insanlık odarak ödüyoruz. Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Acılar da tekrarlanır. Ukrayna meselesi bu hakikatin son örneğidir.

BATI'YA KIRIM TEPKİSİ

Komşularımız arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden rahatsızız. En çok bizi endişelendirdi. Saldırgan eylemleri asla maruz göremeyiz. Kırım'ın ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları ve tutumu biz reddediyoruz. Bunu her zeminde açıkça dile getirdik. Gerek Rusya gerek Ukrayna ile yaptığımız görüşmelerde bunu gündemde tuttuk. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi de adalet bu yarım kürenin bir yerinde geçerli diğer yarısında değil mi? Bu nasıl bir dünya.

Detaylar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği boşaltılıyorTürkiye'nin Kiev Büyükelçiliği boşaltılıyor
İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandıİbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandı
Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...
Anahtar Kelimeler:
antalya Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.