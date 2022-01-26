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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

26.01.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına Metaverse ile ilgili talimat verdi. "İyi ve titiz bir çalışma yapın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenlenmesini istediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz pazartesi günü AK Parti MYK toplandı. Gündeme dair konuların ele alındığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurmaylarına Metaverse ile ilgili talimat verdiği öğrenildi.

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"GELİŞMELERİ TAKİP ETMEMİZ LAZIM"

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosn'un haberine göre toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Parti kurmayları “Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Temkinli davranmalıyız. Bu alandaki gelişmelerde öncü de olmamız gerekiyor. Ancak, bizim burada yapacağımız her şey o dünyanın ticarileşmiş kısmını meşrulaştırmaya dönük de olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HASSAS BİR KONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metaverse ile ilgili “Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin” dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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