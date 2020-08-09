Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreninde aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi."

