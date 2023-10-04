Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da dikkat çeken görüşme! Süleyman Soylu talep etmiş

Ankara'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir anda gündem oldu. İki kritik isimle ilgili yapılan açıklamalara yönelik MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi dikkat çekti. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bu saldırı sonrasında sosyal medyadan eski ve yeni bakanlar arasında fitne üretilmesi arsızlık ve ahlaksızlıktır" dedi.

BAHÇELİ'DEN 'SOYLU' MESAJI: "ZAMAN AYARLI BİR TUZAKTIR"

Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri zaman ayarlı bir tuzaktır. Görevden alınan bazı isimler için dedikodu doğru ve hakkaniyetli değildir. Kamu görevlilierimizin itibarı ile oynamak tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir"

SOYLU'DAN YERLİKAYA'YA ZİYARET

MHP liderinin çıkışı konuşulurken, Ankara'da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Eski İçişleri Bakanı, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, teşekkürlerini iletti.

ERDOĞAN, SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Soylu'yla ilgili Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia da gündem yarattı. Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soylu'nun görüştüğünü yazdı.

YAKLAŞIK İKİ SAAT SÜRDÜ

26 Eylül akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan dönüşü Soylu'yu Ankara'da kabul ettiğini belirten Erkin; Soylu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşmenin iki saate yakın sürdüğünü belirtti.