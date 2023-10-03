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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti! Süleyman Soylu da yer aldı...

03.10.2023 14:39 | Son Güncelleme:
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Eski İçişleri Bakanı, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 'geçmiş olsun' ziyareti! Süleyman Soylu da yer aldı...

Komisyon Başkanı Süleyman Soylu’nun çağrısı üzerine İçişleri Komisyonu üyesi milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya, Ankara'daki terör saldırısı üzerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

FOTOĞRAF KARESİ PAYLAŞILDI

Dikkat çeken ziyaretle ilgili fotoğraf karesi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

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YERLİKAYA'DAN 'TEŞEKKÜR' MESAJI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ziyaret nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Ziyarete AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz katıldı.

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