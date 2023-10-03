Kemal Kılıçdaroğlu 'altını çizerek söylüyorum' diyerek açıkladı: 'Ali Yerlikaya'ya teşekkür ettim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çağrısıyla ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Bu yasama dönemimin ülkemiz için, insanlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şundan herkesin emin olmasını diliyorum. Biz CHP olarak görüşü kimliği ne olursa olsun, adalet isteyen huzur isteyen herkesin yanında olacağız. Bizde ayrılık gayrılık yoktur.

"TERÖRE KARŞI OLMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR"

Geçtiğimiz Pazar günü, Ankara’da bir terör saldırısı oldu. İki polis kardeşimiz yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri’de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Teröre karşı olmak hepimizin ortak görevidir. O nedenle ortak tepki vermek hepimizin temel görevlerinden birisidir.

"ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM, ALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR ETTİM"

Pazar sabahı İçişleri Bakanımızı aradım, olay hakkında bilgi aldım. Uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonlar nedeniyle altını çizmek istiyorum teşekkür ettim.

"CHP OLARAK BİR DEVRİM YAPACAĞIZ"

Türkiye’nin bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Kime sorarsanız mutlaka bir derdi var. Saray çevresinin bir eli yağda bir eli balda. Kadın erkek eşitliği için bunun mücadelesini vermek zorundayız. CHP olarak bir üzerimize ne düşüyorsa hepsini yapacağız. CHP olarak bir devrim yapacağız. Fermuar sistemi gelecek. Bir kadın bir erkek bir kadın bir erkek. Hiç endişe etmeyin.

ERDOĞAN'A SERT SÖZLER: 'KİM DÜN YÜZÜKTEN BAHSEDİP...'

Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Siyasetçi belli bir makama geldikten sonra zenginleşmişse bilin ki o kendisine hizmet etmiştir. Kim dün yüzükten bahsedip bugün 13 uçakla geziyorsa bir sorunumuz var demektir. Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum, Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten meclistir. Bu meclis, AK Parti ve MHP'li vekillerin el kaldırıp indirdiği meclistir.

Ahlaki ve siyasi bir meşrutiyeti olmayan iktidara karşı mücadele veriyoruz. Yarış, eşit koşullarda verilir. Bir Japon atasözü var: 'Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma beyaz olanlardan kork.'

Erdoğan sivil bir anayasa yapalım diye konuşma yaptı. Erdoğan gerçekten adaletten yana mı? Erdoğan gerçekten demokrasiden yana mı?

"ERDOĞAN'IN KAFASINDA ŞU VAR..."

Düşüncesini açıkladı diye hapishaneler dolu. Anayasa'nın 25, 26 ve 27'nci maddelerinde düşünce ve ifade özgürlüğünü ifade ediliyor. Düşüncesini ifade ettiği için bir kişi içerdeyse bu anayasa askıda demektir. Merdan Yanardağ, gazeteciler, avukatlar, askerler niye içerde?

Erdoğan'ın kafasında şu var. Biz buradan yola çıkıp nasıl kandırırız diyor ama biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz. Anayasa madde 28, basın hürdür sansür edilemez. Devletin bankaları ilanları kime veriyor? Demokrasiden, özgürlükten yana olan bir gazeteye, haber sitesine ilan veriyor mu? RTÜK tam bir infaz kurumu. İlanlar havuz medyasına gidiyor. RTÜK havuz medyası dışında bir infaz kurumu gibi çalışıyor. Anayasa'daki basın maddesi hayata geçirilmiyor.

