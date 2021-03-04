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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal reklama Ömer Çelik'ten sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal reklama Ömer Çelik'ten sert tepki

04.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal reklama Ömer Çelik'ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ tarafından ABD'nin New York kentinde en işlek caddelerinden birinin reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdırılmasına sert tepki göstererek "Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor." açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

FETÖ Terör Örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta “stop Erdoğan” başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi.

Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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