Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de (Yakup Moğul kimdir?)

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı. YAKUP MOĞUL KİMDİR? Zonguldak'ta 1976 yılında doğan Moğul, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun oldu. Zonguldak Adli Yargı Hakim Adayı olarak başladığı meslek yaşamında sırasıyla Erzin, Ulus, Horasan Hakimliği, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi - Adalet Komisyonu Başkanlığı, Menemen ve İzmir Hakimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunan Moğul, evli ve 2 çocuk babası. DİĞER ATAMA KARARLARI Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Ali Öztürkmen atandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevinden alındı ve yerine Yunus Alkaç getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM'ye üye seçimi AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine, Abbas Deniz, Barış Yılmaz, Başat İlter, Cem Baloğlu, Deniz Gürler, Ekim Deniz Ayhan Odabaşıoğlu, Erdem Tosun, Gamze Eyi, Gülay Demirel, Hüseyin Feti Tekkanat, İbrahim Gökhan Korkutan, İlhami Kabaktepe, İsmail Barış Aktaş, Mehmet Saygıner, Mehmet Yıldırım, Muharrem Arıkel, Mustafa Fatih Kepez, Hakan Arslan, Selçuk Karaoğlu, Sinan Yavuz, Süleyman Karaduman, Umud Uyaroğlu, Yasemin Korkutan, Yasin Sezer, Yurder Şenol, Hüseyin Ataman ile Mehmet Nuri Görücü atandı. Düzce İl Müdürlüğüne ise Ercan Öztürk getirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Sabri Tunç Angılı atandı. TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürü Süleyman Ustamehmetoğlu görevinden alındı, 4. Bölge Müdürlüğüne 1. Bölge Müdürü Nüsret Koman, 1. Bölge Müdürlüğüne Alaittin Aydın, 5. Bölge Müdürlüğüne Yüksel Yavuz, 6. Bölge Müdürlüğüne 7. Bölge Müdürü Mehmet Aydın, 7. Bölge Müdürlüğüne Ramazan Ayyıldız ve 22. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan Ayrancı getirildi. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Ayhan Kandemir ile Serhat Köksal atandı. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilal Elkatmış, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ömer Kalkan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali İhsan Kabakcı, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Reşat Asrak, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hakan Yüksel, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Fikret Keleş, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Erdoğan Tunç getirildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığına Bünyamin Bozgeyik atandı.