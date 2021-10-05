HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazetede

05.10.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazetede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

DİĞER ATMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
Uzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddiaUzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddia
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Uzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddia

Uzman isim açıkladı! Sorunun nedeniyle ilgili dikkat çeken iddia

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook çalışanları şirkete giremedi

Facebook çalışanları şirkete giremedi

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veri sızıntısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.