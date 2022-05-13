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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

13.05.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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ACELE KAMULAŞTIRILMASI KARARLAŞTIRILDI

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi ve İskenderpaşa mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim (gecekondu dönüşüm) çalışmaları kapsamında sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Bartın'ın merkez ilçesi Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da alanda yer alan bloklar ile tabii zemin arasındaki kot farkının giderilmesine yönelik imalatların gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Kula köyü 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi gereğince aynı ilin merkez ilçesine bağlandı.

Kaynak: AA

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