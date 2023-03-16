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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye'de tek... Kula Jeoparkı kesin korunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye'de tek... Kula Jeoparkı kesin korunacak

16.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa’nın Kula ilçesindeki Jeopark alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Doğal sit alanı, Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Jeopark alanı olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye'de tek... Kula Jeoparkı kesin korunacak

Resmi Gazete’nin 15 Mart'taki sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 8. Grup Doğal Sit Alanı’nın korunma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları belirlenen bölge, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 8. Grup Doğal Sit Alanı olarak belirlenen krokide koordinatlara yer verildi.

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JEOPARK ALANI KESİN KORUNACAK

Kararnamede yer alan koordinat bilgileri ise Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Jeopark alanı. 8. Grup Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan ve Gediz Nehri'ne kadar uzanan alan, bundan böyle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan imzaladığı kararname istikametinde kesin koruma altına alındı. (İHA)

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