Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Erdoğan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili Konya’daki açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize selamı var. Sağlık durumu gayet iyi!"

"ENFEKSİYON GASTROENTERİTİN ETKİSİ AZALMIŞ DURUMDA"

Koca, açıklamasının devamında "Geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenteritin etkisi azalmış durumda… En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, selam gönderen tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti." şeklinde konuştu.

GASTROENTERİT HASTALIĞI NEDİR? İYİLEŞME SÜRESİ NE KADAR?

Gastroenterit hastalığı her yaş grubunda görülebilir, ancak özellikle çocuklarda daha sık görülür. Bu hastalık, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, parazitler, kontamine gıdalar veya su nedeniyle oluşabilir.

Gastroenterit hastalığının iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle hafif vakalarda 1-3 gün, daha şiddetli vakalarda ise 3-10 gün arasında sürer. Hastalık belirtilerinin yoğunluğu ve hastanın bağışıklık sistemi bu süreci etkileyebilir. Bu süreç içinde bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve sağlıklı beslenmek iyileşme sürecini hızlandırıcı etki yaratabilir. Doktor önerisi üzerine uygun ilaç ve takviyeler kullanmak yararlı olacaktır.

