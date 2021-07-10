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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmayacağız

10.07.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüşmede, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Erdoğan, Filistin ile ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaretten kültür, eğitim ve turizme her alanda olumlu yönde seyretmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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