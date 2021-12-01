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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

01.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

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TEBRİK ETTİ

Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Kişida'yı tebrik etti, Türkiye ve Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayisi dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti. (AA)

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Cumhurbaşkanı Japonya Recep Tayyip Erdoğan
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