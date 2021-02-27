Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

"YİNE AYNI BALIKTAN İSTEDİ"

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Balıkçı İbrahim Uzun ise, "Cumhurbaşkanımız yine uğradı. Balığı beğenmiş, yine aynı balıktan istedi, aynısından verdik. Yine aynı şekilde büyük balık vermiştik ona, aynı balığı, beyaz etli balığın çok hoşuna gittiğini söyledi, aynısını istedi" dedi. (DHA)





