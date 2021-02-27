HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

27.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de balıkçıya uğrayarak lagos balığı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımızı ortaya koyuyoruzSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımızı ortaya koyuyoruz

"YİNE AYNI BALIKTAN İSTEDİ"

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Balıkçı İbrahim Uzun ise, "Cumhurbaşkanımız yine uğradı. Balığı beğenmiş, yine aynı balıktan istedi, aynısından verdik. Yine aynı şekilde büyük balık vermiştik ona, aynı balığı, beyaz etli balığın çok hoşuna gittiğini söyledi, aynısını istedi" dedi. (DHA)

33dc56e1398ae474102b2a430a27bb04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama!'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama!
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Evliliğinde 40 yılı devirdi! İşte eşi...

Evliliğinde 40 yılı devirdi! İşte eşi...

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama! '2050'den sonra...'

'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama!

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 135 kişi gözaltına alındı

47 ilde büyük operasyon! 135 kişi gözaltına alındı

MSB duyurdu! Sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar

MSB duyurdu! Sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar

Son Dakika: Yalova'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Yalova'da korkutan deprem

Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

Bakan Koca duyurdu: Tedbirler sonuç verdi! Vakalarda hızlı düşüş

Görenleri hayretler içinde bıraktı! Şırnak'ta midye fosilleri bulundu

Dağdaki kayalıklarda bulundu! Görenler hayretler içinde kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.