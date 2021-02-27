Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımızı ortaya koyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılışına canlı bağlantıyla katılarak törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, ülkemizin kalkınmasını, gelişimini de o kadar geliştiririz. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte mecburen çıkılan yollar, artık keyifle seyahate dönüştü. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, Anadolu'nun dört bir yanına doğru yayılmaktadır.

Hepsi birbirini tamamlayan ulaşım ağları sayesinde geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzeyde yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam ediyor. Sanayi eskiden belli bölgelerde yayılmış durumdaydı, bugün bu ulaşımlar sayesinde 81 vilayetimiz tüm bu potansiyellerden yararlanacak konuma geldi.

Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buralara uçak mı indireceksiniz' diyorlardı, kurduğumuz köprüleri gösterip, 'buralardan koyun sürüleri mi geçireceksiniz' diyorlardı. Fakat buraları açınca en çok eleştirenlerin faydalandığını görüyoruz.