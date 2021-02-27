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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımızı ortaya koyuyoruz

27.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımızı ortaya koyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılışına canlı bağlantıyla katılarak törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak, ülkemizin kalkınmasını, gelişimini de o kadar geliştiririz. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte mecburen çıkılan yollar, artık keyifle seyahate dönüştü. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, Anadolu'nun dört bir yanına doğru yayılmaktadır.

Hepsi birbirini tamamlayan ulaşım ağları sayesinde geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzeyde yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olmaya devam ediyor. Sanayi eskiden belli bölgelerde yayılmış durumdaydı, bugün bu ulaşımlar sayesinde 81 vilayetimiz tüm bu potansiyellerden yararlanacak konuma geldi.

Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buralara uçak mı indireceksiniz' diyorlardı, kurduğumuz köprüleri gösterip, 'buralardan koyun sürüleri mi geçireceksiniz' diyorlardı. Fakat buraları açınca en çok eleştirenlerin faydalandığını görüyoruz.

'YATIRIMLARIMIZI KESİNTİSİZ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Dünyanın en büyük sağlık kriziyle boğuştuğu dönemde, biz hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyebiliyorsak, işte bu yüzdendir. Diğer alanlarla birlikte, ulaşımda da yatırımlarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşımı sağladık. Ankara-İzmir hızlı tren hattının etapları sürüyor. Zorlu güzergahların tamamında tünel projelerimiz sürüyor.

'HAYATIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ'

Ulaşımdan enerjiye kara kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Üreterek evlere götürdüğümüz elektriğin de geleceğimizi aydınlattığını düşünüyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız boy veren ürünlerin kendi kendimize yetebildiğimizin sembolü olduğunu görüyoruz. Her alanda çalışmak, yeni fikirler, ürünler çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Gençlerimize her alanda destek oluyoruz.

Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.Her kim, şu tünele bir dağdan öbür dağa geçiş görüyorsa, bilin ki Türkiye'nin vizyonundan nasibini almamıştır. Bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi taktik olarak görüyorsa, dünyanın gerçeklerinden uzaktır.

Kalbi kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz.


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Recep Tayyip Erdoğan

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