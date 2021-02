Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımızı ortaya koyuyoruz

'YATIRIMLARIMIZI KESİNTİSİZ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Dünyanın en büyük sağlık kriziyle boğuştuğu dönemde, biz hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyebiliyorsak, işte bu yüzdendir. Diğer alanlarla birlikte, ulaşımda da yatırımlarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşımı sağladık. Ankara-İzmir hızlı tren hattının etapları sürüyor. Zorlu güzergahların tamamında tünel projelerimiz sürüyor.

'HAYATIMIZI ORTAYA KOYUYORUZ'

Ulaşımdan enerjiye kara kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Üreterek evlere götürdüğümüz elektriğin de geleceğimizi aydınlattığını düşünüyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız boy veren ürünlerin kendi kendimize yetebildiğimizin sembolü olduğunu görüyoruz. Her alanda çalışmak, yeni fikirler, ürünler çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen her vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Gençlerimize her alanda destek oluyoruz.

Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.Her kim, şu tünele bir dağdan öbür dağa geçiş görüyorsa, bilin ki Türkiye'nin vizyonundan nasibini almamıştır. Bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi taktik olarak görüyorsa, dünyanın gerçeklerinden uzaktır.

Kalbi kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz.