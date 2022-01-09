Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjde" diyerek duyurmuştu! Doğal gaz desteği ne zaman verilecek?

Yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara doğal gaz müjdesi vererek, "Vatandaşlara kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek." demişti. Bu konuyla ilgili vatandaşları bilgilendiren Bakan Yanık, "İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklama yaptı.

"MART AYI GİBİ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği doğal gaz yardımlarıyla ilgili konuşan Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

ÇOCUK PROFİLİ ARAŞTIRMASI

Çocuk profili araştırmalarına da değinen Bakan Yanık, "Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Pek çok araştırmayı öncelikle yapıyor ve o araştırmaların sonuçlarına göre hizmet kitlemizin ihtiyaçlarına göre politikalar geliştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması ve Türkiye aile araştırmasını yapacağız. Bunlara baktığımızda çocuk genç ve aile yapısı içerisinde bir genel çerçevesini çizmiş olacağız." diye konuştu.

