Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi 9'lu bir koalisyon masası var' dedi ve ekledi: Bir gece yarısı yayınladığı videoyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Teknofest'e geldi. Erdoğan ve Aliyev'in alana Togg aracıyla geldi. Erdoğan burada yaptığı Millet İttifakı'na sert sözler söyledi. "Önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu bir koalisyon masası var" diyen Erdoğan "9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı videoyla ipe sapa gelmez şeyler söylüyor. Kendisine verilen talimatları ifşa etmeye başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlham Bey işin başından itibaren Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri bizimle beraber oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi.

"İSTANBUL'UN ARDINDAN ANKARA'DA YAPIYORUZ"

Bu yıl da İstanbul Teknofest bir başka güzel. Ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. İstanbulumuzun ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden Teknofest'e gelen gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Kardeşim ve dostum Aliyev'e katılımlarından dolayı bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının dışına çıkan Teknofest'in 7.'sinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Ülkemizin farklı illerinde teknolojiye sanayiye bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki TEKNOFEST’i önce İstanbul’da ardından da inşallah Ankara’da yapıyoruz.

Teknofest'in ülkemize, milletimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor.

Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 vakfına bakanlıklarımıza tüm paydaş kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Projeleriyle fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve bir milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14’ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin oranı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç 44 milyon lirayı buldu.

6 Şubat depremleri sırasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı ve Baykar şirketimizi tebrik ediyorum. BAYKAR asrın felaketi karşısında sergilediği duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Fedakârlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyorum. Aynı şekilde Kahramanmaraş’ta temelini az önce attığımız deprem konutları için İlhan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkı ve makamları bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne olduğunu çok güzel göstermişlerdir.

Türkiye’de teknoloji ekosistemi inşa etmek için çok çaba harcadık. Burada okuyan araştıran ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları var. Aynı zamanda burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Ve varisleri değerli Canan yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne bir eş öyle bu işi yürüttüler. Öbür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları onlarda bunun için ayrı bir dinamizm oldu.

"GENÇLERİMİZE ÖZGÜVENİNİ BİZ KAZANDIRDIK"

Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Büyük ve güçlü Türkiye’nin alt yapısını biz kurduk. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler, unutmayın biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacaksınız.

Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını, Gazi Mustafa Kemal'le birlikte sizler şad edeceksiniz. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını mühendislerini fizikçilerini görüyorum.

Projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Kızılelma havalandı, Togg satışa sunuldu. Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz.

"BİRİLERİNİ ÇOK CİDDİ BİÇİMDE RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Şu ana kadar TCG Anadolu’yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Belki de aşmıştır. Karadeniz doğal gazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Biraz çalışın da sizin de olsun. Milli Muharip Uçak piste çıktı. İMECE uydumuz uzaya gönderildi, GÖKBEY helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi, ALTAY tankı testler için ordumuza teslim edildi, HÜRJET ve ATAK-2 uçtu. Teknofest işte bütün bunların sembolüdür. Birilerini çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen Teknofest gençliği şimdiden bazı çevrelerin adeta kabusu oldu.

Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyor. Biri çıkıyor iktidara gelmeleri halinde Türkiye’nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Dieğeri çıkıyor. İHA ve SİHA’ların maketten yapıldığını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor. TCG Anadolu’nun iki bombalık ömrü var diyor. Diğeri çıkıyor Türkiye’nin en gözde projelerinin sembol yerini ABD şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Ne yapsalar ne etseler boş! Türkiye’nin savunma sanayi hamlelerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan cümleleri yetiyor.

"ÖNCE 6'LI DEDİLER, SONRA 7'Lİ OLDU ŞİMDİ DE 9'LU BİR KOALİSYON MASASI VAR"

Önceki gün biliyorsunuz artık koalisyon masası baya arttı. Önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bunları çok gördük. Özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı bu kazanç, bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. 9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı videoyla ipe sapa gelmez şeyler söylüyor. Kendisine verilen talimatları ifşa etmeye başladı. Şu havalimanımızın ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli ve milli şirketler varken ABD'li şirketlerin reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Onlar benimle görüştüler, yatırım yapma arzusu olduğunu söylediler, buyrun gelin dedik, yatırımcıya kapımız açık. O gün bugündür ses çıkmadı. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister.

Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi Amerikan muhiplerinin cemiyetine dönüşmüştür.

İnşallah 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ayırmaya hazır mıyız? Yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri hızlandıracağız. Yola devam.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ: HAYATIN YALAN YA?

Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını indireceklerdi, ne oldu? Otobüs fiyatlarını indireceklerdi, yapamadılar. Şimdi daha ileriye gidip sizin müjdeniz de bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Yolumuza yeni müjdelerle devam edeceğiz.

ALİYEV: TÜRKİYE BÖLGEMİZDE BARIŞIN, İSTİKRARIN VE GÜVENLİĞİN GARANTÖRÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise konuşmasında "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür. Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur" dedi.

