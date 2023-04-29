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  4. SON DAKİKA | İlk Türk uzay yolcuları belli oldu! Erdoğan duyurdu… 14 gün kalacaklar: Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever

SON DAKİKA | İlk Türk uzay yolcuları belli oldu! Erdoğan duyurdu… 14 gün kalacaklar: Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever

29.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te ilk Türk uzay yolcularını açıkladı. "Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" ifadelerini kullanan Erdoğan "Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever bu görevi üstlenecek" dedi. Türkiye'nin uzay yolcusu uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak.

SON DAKİKA | İlk Türk uzay yolcuları belli oldu! Erdoğan duyurdu… 14 gün kalacaklar: Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023'te yaptığı açıklamayla Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti. İlk Türk uzay yolcuları olarak Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever bu görevi üstlenecekler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU

"Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Evet vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi.

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"ALPER GEZERAVCI BU GÖREVİ ÜSTLENECEK"

Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. (Yedek uzay yolcusu) Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

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