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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: '40 günde, 40 yılın işi'

04.05.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?" başlıklı bir paylaşım yaptı. Son 40 günde önemli müjdeler verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: '40 günde, 40 yılın işi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Son 40 günde önemli müjdelerin verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz" dedi.

Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?

Son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine her alanda milletimize önemli müjdeler verdik.

60 yıllık bir hayalin ürünü olan Togg’un yollara çıkması da…

Ülkemizin millî muharip uçağı KAAN’ın hangardan çıkması da…

TCG ANADOLU gemimizin Donanımıza teslim edilmesinin de…

Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın ülkemize getirilmesinin de…

Akkuyu Santrali'yle Türkiye’nin nükleer ülkeler ligine resmen girmesinin de…

Avrupa’nın en uzun tüneli Zigana’nın rekor sürede açılmasının da…

Yani 40 günde yaptığımız işlerin hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır.

5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz.

Önce hayal kurduk, bir hayalin peşine düştük.

Ardından hayallerimizi somut hedeflere dönüştürdük.

Sonra da bunları azimle, cesaretle, kararlılıkla tek tek hayata geçirdik.

Bize “yapamazsınız” diyenleri, “başaramazsınız” diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık.

Milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline güvendik, en zor zamanlarımızda dahi Allah’ın yardımından ümidimizi hiç kesmedik.

40 güne sığdırdığımız başarı, işte bu inancın ve iradenin eseridir.

Bu başarı, doğru bildiği yola yürümeyi göze alanların zaferidir.

İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız.

Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız.

Yeter ki kendimize inanalım, ülkemize güvenelim, umudumuzu asla kaybetmeyelim.

Zafer, inananlarındır…"


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