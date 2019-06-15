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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan temasları kapsamında Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan temasları kapsamında Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarına başladı.
“Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon” temasıyla düzenlenen zirvede askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecek. Erdoğan, Tacikistan’da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05’de Duşanbe Uluslararası Havalimanı’na geldi. Erdoğan’ı havalimanında Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

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