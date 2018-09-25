Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak DİTİB Köln Camisi'nde son hazırlıklar yapılıyor

KÖLN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de açılışını yapacağı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde son hazırlıklar yapılıyor.

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, açılış öncesi basına yaptığı açıklamada, heyecanlı günler yaşadıklarını ve son hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Aşıkoğlu, "Bu Avrupa'nın ve Almanya'nın en önemli, en büyük camilerinden birisi ve bütün burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için sembolik bir anlam ifade ediyor. Camimiz aynı zamanda barış, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürünü de sembolize ediyor." dedi.

- "Bin 250 kişi aynı anda ibadet edebiliyor"

26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami hakkında bilgi veren Aşıkoğlu, "Camimizin 2008'li yıllardan itibaren proje çalışmaları başlamış. 2009'dan itibaren temel atma töreni gerçekleştirilmiş ve 2017 yılının ramazan ayına kadar bu yapım süreci devam etmiştir. Gayriresmi olarak ibadete başlanmıştır ama 29 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve buradaki Alman ilgili ve yetkililerin, dostlarımız ile cemaatimizin katılımıyla resmi açılış töreni gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.