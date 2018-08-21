Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını İstanbul'da kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bütün dünya, özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Her türlü şartlarda çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı sadece bu mesajı vermek istiyorum." dedi.
Oktay, Kurban Bayramı namazını Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Oktay, camideki vatandaşlarla bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, namaz çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah birlik ve beraberliğimize vesile olur, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemize vesile olur." ifadelerini kullandı.
Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Oktay, "Bütün dünya, özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Her türlü şartlarda, çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı sadece bu mesajı vermek istiyorum." diye konuştu.
- Tatil sonrası dönüşler için sürücülere uyarı
Bugün Mekke'de, hac farizasını yerine getiren tüm hacıların da bayramını tebrik eden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:
"Allah hac farizalarını da kabul buyursun. Yine bir başka hatırlatma da yollarda olan, bayram için memleketine giden vatandaşlarımızın aynı şekilde dönüşlerinde de sağ sağlim memleketlerine dönebilmeleriyle alakalı. Özellikle trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz. Can kaybı olmadan, sevdikleriyle birlikte bayramlarını geçirsinler ve tekrar sevdiklerine kavuşsunlar arzu ediyorum. Ben tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum."
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