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Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış’ı (56) yakaladı.

MEKTUBA 'CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE DİYE NOT DÜŞMÜŞ

Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış’ın mektuba ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye de not düştüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta siyanür paniği! AFAD alarma geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta siyanür paniği! AFAD alarma geçti
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Siyanür ptt Cumhurbaşkanlığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
araştırılsın bu vatandaşı kullanarak yapılmış olabilir..
bu siyanüre ulaşmak bukadar kolay mı aklı kendini dolastirmaya zor yeten %70 engelli biri siyanürü nereden bulur kim verir..temin edenide yakalamak cezalandırmak lazım
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