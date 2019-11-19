Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Kahramanmaraş’ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış’ı (56) yakaladı.

MEKTUBA 'CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE DİYE NOT DÜŞMÜŞ

Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış’ın mektuba ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye de not düştüğü öğrenildi.