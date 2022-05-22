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Cüneyt Özdemir adeta bombaladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı için olay iddia: Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

22.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri için geri sayım sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Dün gerçekleşen İstanbul mitingiyle Kılıçdaroğlu'nun "Aday benim" mesajı verdiği iddia edilirken, Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük avantaj olacağını savunan Özdemir, "Muhalefet gümbür gümbür 1994 seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor" iddiasında bulundu.

Cüneyt Özdemir adeta bombaladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı için olay iddia: Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği henüz netleşmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın oluşturdu 6'lı masada adaylık konusunda görüş ayrılıklarının olduğu kulislere yansırken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi gündemdeki yerini koruyor.

KILIÇDAROĞLU "BEN ADAYIM" MESAJI MI VERDİ?

İki belediye başkanının olası adaylığına adeta set vuran CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirmiş olduğu İstanbul mitingi ise tartışmanın boyutunu başka bir noktaya getirdi. Son gerçekleşen miting sonrası siyaset kulisleri Kılıçdaroğlu'nun "Aday benim" mesajı verdiğini konuşmaya başladı.

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CÜNEYT ÖZDEMİR: "MUHALEFET 1994'TEKİ HEZİMETE DOĞRU GİDİYOR"

CHP liderinin olası cumhurbaşkanı adaylığı için pek çok isim yorumda bulunurken, en sert çıkış gazeteci Cüney Özdemir'den geldi. Kılıçaroğlu'nun aday olmasının büyük bir hata olacağını savunan Özdemir, "Muhalefet gümbür gümbür 1994 İstanbul Yerel Seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor." iddiasında bulunda.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı" diyen Özdemir, yanlış aday ısrarı nedeniyle Erdoğan ikinci turda seçimleri kazanacağını belirtti.

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özdemir'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Muhalif arkadaşların kibarlıklarından ya da çekindiklerinden söyleyemediklerini ben söyleyeyim; Muhalefet gümbür gümbür 1994 İstanbul Yerel Seçimlerindeki hezimete doğru gidiyor. Üstelik aynı hataları birebir yaparak.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ISRARI ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK AVANTAJI"

Küçük hesaplar, kişisel kaygılar, 'ben'cillikler, organize olamamalar, yanlış adaylar ile seçime girmekte ısrar etmeler..

94 İstanbul seçimleri neredeyse Erdoğan'a armağan edilmişti. Şu anda da yapılan farksız değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı.

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"İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLECEK"

Tıpkı 94 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi doğru ve tek aday çıkartıldığında en az %10- %15 farkla alınabilecek bir seçim yanlış aday ısrarı nedeniyle ikinci turda bir kaç puanla Erdoğan'a yine yeniden hediye edilecek gibi gözüküyor..."

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seçim Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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