Çuval içindeki gebe köpeği minik Arif'in dikkati kurtardı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çuval içerisine koyulduktan sonra yol kenarına terk edilen gebe köpek, Arif Çolakça'nın (7) dikkati sayesinde kurtarıldı.

Kadirli ilçesine bağlı Yusuf İzzettin Mahallesi Kadirli- Sumbas Karayolu üzerinde, babası Memduh Çolakça'nın kullandığı otomobille giden Arif Çolakça, yol kenarındaki çuvalda hareketlenme olduğunu gördü. Minik Arif’in uyarması üzerine Memduh Çolakça aracı durdurdu. Çuvalın yanına giden Memduh Çolakça, ağzı bağlanmış çuval içerisindeki köpeği çıkardı. Gebe olduğu fark edilen köpeğe, yakındaki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikası işçileri sahip çıktı. İşçiler tarafından yemek ve su verilen köpek, Kadirli Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Barınak görevlilerince alınarak, tedavisi ve bakımının yapılması için barınağa götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Memduh Çolakça, köpeği oğlu sayesinde kurtardıklarını belirterek, "Yol kenarındaki çuvalın hareket ettiğini gören oğlum, 'Baba, çuval hareket ediyor. İçinde bir şey var' dedi. Ben de hemen aracımı durdurarak yanına gittim. Çuval içerisinde köpek olduğunu gördüm. Hemen ipi keserek köpeği çıkardık" dedi.

Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlusu veteriner hekim Murat Traş ise haber verilmesi üzerine fabrikaya gelerek gebe köpeği aldıklarını, tedavi, bakım ve beslemesini yapacaklarını kaydetti.

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