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Cüzdanı gasbedilen kadın, sanığın iade ettiği parayı almadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da A.O.'nun 200 lirasını gasbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep B., parayı PTT şubesi kanalıyla kadına gönderdi, ancak ret yanıtı aldı.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da A.O.'nun 200 lirasını gasbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep B., parayı PTT şubesi kanalıyla kadına gönderdi, ancak ret yanıtı aldı. 2 suçtan hapis cezası verilen Recep B., cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Antalya'da 1,5 ay önce A.O. adlı kadının cüzdanını apartman girişinde gasbettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep B., Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Recep B., şikayetçi A.O. ve sanık avukatı katıldı. A.O., marketten çıkıp evinin bulunduğu apartmana girdiği sırada arkasından birinin geldiğini belirterek, "Arkamdan gelen kişi sırtıma vurunca sendeledim. Bu sırada sol elimdeki cüzdanı alıp kaçtı. Cüzdanda 170 ile 200 lira arasında nakit para ve banka kartım vardı. Olayın şokunu yaşarken, aynı apartmanda oturan oğlumu çağırarak polisten yardım istedik" dedi. Gaspçının yüzünü görmediğini ifade eden A.O., olaydan bir hafta sonra polisin kendisine ulaştığını ve şüphelinin yakalandığını öğrendiğini sözlerine ekledi.
PARAYI KABUL ETMEDİ
A.O., soruşturma aşamasında sanığın PTT şubesi aracılığıyla 200 lirasını geri gönderdiğini, ancak parayı kabul etmediğini kaydetti.
Mahkeme başkanı ve duruşma savcısı, A.O.'dan zararının karşılanmış kabul edilmesini istedi ancak A.O., parayı kabul etmemekte ısrar etti.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın şikayetçinin cüzdanındaki para ve banka kartını çaldığını, banka kartıyla ATM'den para çekmeye çalıştığını ancak başaramadığının güvenlik kameralarına yansıdığını belirtti. Sanığın darp dışındaki suçlamaları kabul ettiğine dikkat çekilen mütalaada savcı, Recep B.'nin 'nitelikli yağma' ve 'başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılmasına teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Sanığın avukatı ise Recep B.'nin mağdurun zararını gidermek için 200 lirayı dava açılmadan önce gönderdiğine dikkati çekti. Avukat, müvekkilinin 'nitelikli yağma' suçundan değil, 'hırsızlık' suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Son sözü sorulan Recep B. ise çok pişman olduğunu belirterek A.O.'dan özür diledi, "Affınıza sığınıyorum" dedi.
TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığa 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, zararın dava açılmadan önce karşılanmış olması nedeniyle cezayı 5 yıla indirdi. İyi hal indirimi uygulanan sanık 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi. Recep B., 'başkasına ait banka kartının izinsiz kullanılmasına teşebbüs' suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme heyeti, hapiste kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak, 5 yıl süreyle başka bir suç işlememesi kaydıyla sanığın tahliyesine hükmetti.

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