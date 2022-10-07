HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

05.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hep yanınızda taşımak istediğiniz eşyaları organize edebilmek için kullanışlı bir cüzdana ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu noktada cüzdan seçimi zevkinizi yansıtacağı için şık modelleri seçerek dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Öyleyse lüks görünümlü ve kullanışlı cüzdan modellerini birlikte incelemeye ne dersiniz?

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Kimlik, sürücü belgesi, nakit para ve kredi kartı gibi önemli eşyaların sürekli elimizin altında bulunmasını isteriz. Bunun için de bol bölmeli cüzdanlara ihtiyaç duyarız. Siz de kullanışlı ve şık bir cüzdan arıyorsanız çok şanslısınız çünkü tam da size hitap edecek modelleri bir araya getirdik! Peki, birbirinden güzel cüzdanları keşfetmeye hazır mısınız?

1. Lüks ve zarif detaylara sahip: LACOSTE Erkek Cüzdanı

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Listemizin ilk sırasındaki ürün, taşıdığı cüzdanın modeline oldukça önem veren ve lüks ürünleri seven erkekler için geliyor. Ön kısmında markanın logosu bulunan LACOSTE Erkek Cüzdanı, şık tasarımıyla beğeni kazanıyor. Modelin bir adet para bölmesi ve kartları düzenli tutmak için altı adet kart bölmesi bulunuyor. Yanınızda kartlık taşımayı sevmiyorsanız zamansız tasarıma sahip bu mükemmel ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Farklı bir stil: BROOKS BROTHERS Erkek Deri Cüzdanı

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Yeni bir cüzdan almak istediğinizde farklı renk ve tasarımları incelemenizde fayda var. Şık bir modele sahip olmak istiyorsanız BROOKS BROTHERS Erkek Deri Cüzdanı'nı tercih edebilirsiniz. İnce yapısı sayesinde ürünü rahatlıkla cebinizde taşıyabilirsiniz. Ürünün hem kâğıt para hem banka ve kredi kartlarını taşımak için yeterli sayıda bölmesi bulunuyor.

Ürünü İncele

3. Özel işçiliğiyle: Al Fascino Erkek Cüzdanı

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Yüksek kaliteli deriden üretilen bir cüzdan arıyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Al Fascino Erkek Cüzdanı'nın ön kısmında yer alan markanın logosu ve dikiş detayı modele ayrı bir hava katıyor. Modelin iç kısmında altı adet kart yuvası, iki adet geniş nakit para ve gizli cep bölmesi bulunuyor. Cüzdan kullanımında çok sayıda bölmeye ihtiyacınız varsa bu modeli tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Zamansız tasarım: Hugo Boss Erkek Cüzdanı

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Genç ve dinamik bir stiliniz varsa sizleri Hugo Boss Erkek Cüzdanıyla tanıştıralım. Markanın logosu ile detaylandırılan model hem lüks hem modern bir tarz oluşturuyor. Yeterli sayıda iç bölmesi olan modelin aynı zamanda bozuk para koyma yeri de bulunuyor. Sevdiklerinize rakiplerinden kalitesi ve tarzıyla ayrılan bir cüzdan hediye etmek istiyorsanız vakit kaybetmeden ürünü incelemenizde fayda var.

Ürünü İncele

5. Minimal boyutuyla son derece şık: Secrid Twinwallet Cüzdan

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Son derece şık görünen ve işlevsellik sunan Secrid Twinwallet Cüzdan %100 deriden üretiliyor. Modelin kendine özgü lüks tarzıyla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ürünün içerisinde nakit para, sürücü belgesi, kimlik, banka ve kredi kartlarınızın hepsini düzenli bir şekilde organize edebilirsiniz. Üstelik minimal boyuttaki ürünü cepte taşımak oldukça kolay. Yeni tarzınızı yansıtacak benzersiz bir model arıyorsanız ürünü incelemeden karar vermeyin.

Ürünü İncele

6. Klasikten vazgeçmeyenler için: Bellroy Bozuk Para Cüzdanı

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Sırada kullanıcılardan büyük beğeni toplayan bir önerimiz var. Hem klasik hem lüks bir modele sahip olmak istiyorsanız Bellroy Bozuk Para Cüzdanı'nı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Modelin iç kısmında kâğıt para ve banka kartı alanlarının yanı sıra bozuk para ve faturalara özel bölmeler de bulunuyor. Üstelik bozuk para bölmesinin ağız kısmındaki manyetik kapak sayesinde bozuk paraların dökülme riskini ortadan kaldırıyor.

Ürünü İncele

7. Kolay kullanımıyla: Timberland Erkek Deri Cüzdan

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

İnce ama çok bölmeli bir ürüne ihtiyacınız varsa sıradaki önerimiz tam size göre. %100 gerçek deriden üretilen ve yumuşacık bir dokuya sahip olan Timberland Erkek Deri Cüzdan'ı uzun süre keyifle kullanabilirsiniz. Çok sayıda bölmesi bulunan ürünle eşyalarınızı rahatça organize edebilirsiniz. Üstelik ürünü ince yapısı sayesinde cebinizde kolayca taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Özgün tasarım, yüksek kalite: Bottega Veneta Erkek Deri Cüzdan

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Yeni bir tarz edinmek istiyorsanız işe doğru ürünlerle başlamanız gerekiyor. Alışılmışın dışında farklı bir stili olan Bottega Veneta Erkek Deri Cüzdan'ı yakından tanımaya ne dersiniz? Dışı hasır örme görünümlü model %100 deriden üretiliyor. Üstelik cebinizde çok yer kaplamadığı gibi iç kısmında yeterli sayıda kart bölmesi bulunduruyor. Son derece estetik duran cüzdana şans vermenizi öneriyoruz.

Ürünü İncele

9. Zengin görünüm: S.T. Dupont Siyah Deri Cüzdan

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Cüzdan tercihiniz aynı zamanda zevkinizi yansıtacağı için doğru bir seçim yapmalısınız. Klasik ve zengin görünümden vazgeçemiyorsanız S.T. Dupont Siyah Deri Cüzdan'ı tercih edebilirsiniz. Modası hiç geçmeyecek bir tasarıma sahip modeli uzun süre zevkle kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizin yanından ayırmayacağı ve keyifle kullanacağı bir hediye arıyorsanız bu ürünü incelemelisiniz. Böylece onları çok mutlu edebilirsiniz!

Ürünü İncele

10. Stil sahibi erkeklerin çok sevdiği: Guess Certosa Billfold Erkek Cüzdanı

Cüzdanına önem veren erkekler için hem lüks görünümlü hem kullanışlı model önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Her an elinizin altında olmasını istediğiniz eşyaları kolayca organize etmek istiyorsanız sizi Guess Certosa Billfold Erkek Cüzdanı ile tanıştıralım. Klasik cüzdanlardan farklı bir tasarıma sahip olan model, fermuar detayı ve dikdörtgen şekli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Modern bir tarza sahip ürün, 8x1x14,5 santimetre ölçülerindeki boyutuyla cepte kolayca taşınabiliyor. Konforlu bir deneyim sunan ürüne göz atmayı unutmayın!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzaklaştırmasının bittiği gün Hülya'yı öldürmüştü! Uzaklaştırmasının bittiği gün Hülya'yı öldürmüştü!
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
cüzdan cüzdan erkek deri cüzdan erkek cüzdan erkek cüzdan modelleri erkek deri cüzdan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Tümünü Gör
Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Genç ve ışıltılı bir cilt için yılın en gözde cilt bakım ürünleri

Genç ve ışıltılı bir cilt için yılın en gözde cilt bakım ürünleri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Hayatınızı olduğundan çok daha kolay hâle getirecek işlevsel ürün önerileri

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Tümünü Gör
En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Beyler kışa hazır mısınız? Sizin için en havalı şişme montları seçtik

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hülya'yı uzaklaştırmasının bittiği gün down sendromlu çocuğunun önünde katletmişti! Caniye ömür boyu hapis istemi

Uzaklaştırmasının bittiği gün Hülya'yı öldürmüştü!

Rüyasından etkilendi mezar taşını yaptırdı! 'Acelen neydi'

Rüyasından etkilendi mezar taşını yaptırdı! 'Acelen neydi'

Anayolda şoförlerin yol verme kavgası kamerada

Caddenin ortasında 'Pes' dedirten anlar! Saniye saniye görüntülendi

Antalya'daki ATM'den para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu: Şimdi ekran karşısında konuşmak istemiyorum ama...

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Her şey hamile kadının o sözüyle başladı! Tek tek bahçesinde bulunan ağaçlara astı

Her şey hamile kadının o sözüyle başladı! Ağaçlara tek tek astı

Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok! Ayağı ve bacağı her yıl 7 santim büyüyor

Milyonda bir görülüyor ve tedavisi yok! Ayağı ve bacağı her yıl 7 santim büyüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.