Daha 16 yaşında! Kim Milyoner'e katılan Mehmet Ensar Çalışan'ın şirketi varmış... Duyanlar şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan yarıştı. Hikayesiyle dikkat çeken genç yarışmacıyı Kenan İmirzalıoğlu da tebrik ederken yarışmacı 5. soruda elendi.

16 YAŞINDA ŞİRKET KURDU

16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan Türkiye'nin en genç girişimcilerinden biri olarak kendi teknoloji anonim şirketimi kurduğunu söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu, 16 yaşında olmasına rağmen yarışmaya nasıl katılabildiğini sorduğunda ise, "Bir anonim şirketinin yönetim kurulu üyesi veya başkanı olabilmeniz için yasal ergin yani reşit olmanız gerekiyor. Bu, özel durumlarda mahkeme kararıyla verilebilen bir şey. Buna 'kazai rüşt' deniyor. Ocak ayında mahkemenin kararı çıktı. O tarihten itibaren ben yasal ergin kılındım. Benim yaptığım işlere bakarak bu kararı veriyorlar. " ifadelerine yer verdi.

Ayrıca bu karara sahip olmasına rağmen yasa gereği ehliyet alamadığını ve oy kullanamadığını belirtti.

Teknolojiye küçüklüğünden beri meraklı olduğunu belirten Ensar, "İlkokulda kodlamayı tamamen öğrendim. Ortaokul'da ilerlettim ve öğretmenimle Teknofest'e katıldım. Teknofest'te bir derece aldım. Geçen yıl ağustos ayında da resmi olarak şirketimizi kurduk." dedi

Beşinci soruya kadar gelen Çalışan, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu ve Orhan, Selim, Murad ve Süleyman şıkları arasından Süleyman şıkkını seçti. Doğru cevabın Orhan şıkkı olduğu soruda genç girişimci heyecanına yenik düşerek yarışmaya veda etti.

Yanlış cevap karşısında üzülen Ensar, "Bu soruda elenmek benim için kötü oldu" dedi.