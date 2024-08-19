MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Daha 16 yaşında! Kim Milyoner'e katılan Mehmet Ensar Çalışan'ın şirketi varmış... Duyanlar şaştı kaldı

Daha 16 yaşında! Kim Milyoner'e katılan Mehmet Ensar Çalışan'ın şirketi varmış... Duyanlar şaştı kaldı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.08.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç girişimci hikayesiyle dikkat çekti. Mahkeme kararı ile ergin kılınan Mehmet Ensar Çalışan 16 yaşında şirket sahibi oldu. Hikayesiyle gençlere ilham olan Çalışan, heyecanına yenik düşerek yarımaya beşinci soruda veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin en genç girişimcileri arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan yarıştı. Hikayesiyle dikkat çeken genç yarışmacıyı Kenan İmirzalıoğlu da tebrik ederken yarışmacı 5. soruda elendi.

16 YAŞINDA ŞİRKET KURDU

16 yaşındaki Mehmet Ensar Çalışan Türkiye'nin en genç girişimcilerinden biri olarak kendi teknoloji anonim şirketimi kurduğunu söyledi.

Ekran görüntüsü 2024-08-19 151820

Kenan İmirzalıoğlu, 16 yaşında olmasına rağmen yarışmaya nasıl katılabildiğini sorduğunda ise, "Bir anonim şirketinin yönetim kurulu üyesi veya başkanı olabilmeniz için yasal ergin yani reşit olmanız gerekiyor. Bu, özel durumlarda mahkeme kararıyla verilebilen bir şey. Buna 'kazai rüşt' deniyor. Ocak ayında mahkemenin kararı çıktı. O tarihten itibaren ben yasal ergin kılındım. Benim yaptığım işlere bakarak bu kararı veriyorlar. " ifadelerine yer verdi.

Ayrıca bu karara sahip olmasına rağmen yasa gereği ehliyet alamadığını ve oy kullanamadığını belirtti.

Ekran görüntüsü 2024-08-19 151835

Teknolojiye küçüklüğünden beri meraklı olduğunu belirten Ensar, "İlkokulda kodlamayı tamamen öğrendim. Ortaokul'da ilerlettim ve öğretmenimle Teknofest'e katıldım. Teknofest'te bir derece aldım. Geçen yıl ağustos ayında da resmi olarak şirketimizi kurduk." dedi

Beşinci soruya kadar gelen Çalışan, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu ve Orhan, Selim, Murad ve Süleyman şıkları arasından Süleyman şıkkını seçti. Doğru cevabın Orhan şıkkı olduğu soruda genç girişimci heyecanına yenik düşerek yarışmaya veda etti.

Ekran görüntüsü 2024-08-19 151848

Yanlış cevap karşısında üzülen Ensar, "Bu soruda elenmek benim için kötü oldu" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı!

Son dakika! Dilan Polat için tahliye kararı!

Mustafa Sarıgül'den Volvo'ya çıkışı: Ohhh ne güzel!

Mustafa Sarıgül'den Volvo'ya çıkışı: Ohhh ne güzel!

İzmir'deki yangın sonrası herkes yine bu görüntüyü paylaşıyor

İzmir'deki yangın sonrası herkes yine bu görüntüyü paylaşıyor

Volvo’dan Türkiye kararı! Gümrük vergileri nedeniyle...

Volvo’dan Türkiye kararı! Gümrük vergileri nedeniyle...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Fenerbahçe'de ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de ayrılık kararı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.