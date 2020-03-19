Daha genç olmak herkesin hakkı! Gençleştiren cilt bakımı kürleri

Gençleştiren cilt bakım kürlerinde genellikle cildi sıkılaştıran doğal besinler tercih edilir. Cildin sarkmasını önleyen ve besleyen besinler ile maskeler oluşturulabilir. Doğadan gelen güzellik ile gençleşmek isteyen vatandaşlar, birkaç kolay adımla cilt bakım kürlerini hazırlayabilirler.

Elma+ Kayısı

1 kırmızı elma ve 4 kayısı güzelce yıkandıktan sonra elmanın kabukları ince bir şekilde soyulur. 2 Türk fincanı kadar su eklenerek elma ve kayısılar derin bir tencerede lapa olana kadar kaynatılır. İyice ezilen lapa krem haline getirilir. Karışım biraz soğuduktan sonra; temizlenen cilde sürülebilir. Başta göz çevresi olmak üzere krem boyuna da sürülebilir.

Bal+ Yoğurt + Greyfurt

1 tatlı kaşığı bal, yarım çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı greyfurt suyu bir kapta karıştırılabilir. Ardından temiz cilde parmak uçlarıyla hızlı bir şekilde yedirilir. 15 dakika ciltte bekletilen karışım, ılık su ile güzelce yıkanır.

Nohut unu + Krema + Tuz

Nohut ununu hazır olarak satın alınabileceği gibi, 5-6 tane nohut havanda ezerek de un elde edilebilir. Ancak evde nohut unu yapabilmek için havanda elde edilen tortunun mikro dalga fırında kurutulmasında fayda vardır.

Avuç içi kadar nohut ununa bir çay bardağı krema eklenerek karıştırılır. Ardından bu karışımın biraz daha akışkan olması için birkaç damla su ve bir tutam tuz ilave edilir. Elde edilen maske gözaltları hariç olmak üzere yüzün her yerine sürülür. 10-15 dakika kuruyana kadar bekletilen maske, ılık su ile yıkayarak çıkarılır.