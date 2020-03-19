Daha genç olmak herkesin hakkı! Gençleştiren cilt bakımı kürleri

Gençleştiren cilt bakım kürlerinde genellikle cildi sıkılaştıran doğal besinler tercih edilir. Cildin sarkmasını önleyen ve besleyen besinler ile maskeler oluşturulabilir. Doğadan gelen güzellik ile gençleşmek isteyen vatandaşlar, birkaç kolay adımla cilt bakım kürlerini hazırlayabilirler.
Elma+ Kayısı
1 kırmızı elma ve 4 kayısı güzelce yıkandıktan sonra elmanın kabukları ince bir şekilde soyulur. 2 Türk fincanı kadar su eklenerek elma ve kayısılar derin bir tencerede lapa olana kadar kaynatılır. İyice ezilen lapa krem haline getirilir. Karışım biraz soğuduktan sonra; temizlenen cilde sürülebilir. Başta göz çevresi olmak üzere krem boyuna da sürülebilir.
Bal+ Yoğurt + Greyfurt
1 tatlı kaşığı bal, yarım çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı greyfurt suyu bir kapta karıştırılabilir. Ardından temiz cilde parmak uçlarıyla hızlı bir şekilde yedirilir. 15 dakika ciltte bekletilen karışım, ılık su ile güzelce yıkanır.
Nohut unu + Krema + Tuz
Nohut ununu hazır olarak satın alınabileceği gibi, 5-6 tane nohut havanda ezerek de un elde edilebilir. Ancak evde nohut unu yapabilmek için havanda elde edilen tortunun mikro dalga fırında kurutulmasında fayda vardır.
Avuç içi kadar nohut ununa bir çay bardağı krema eklenerek karıştırılır. Ardından bu karışımın biraz daha akışkan olması için birkaç damla su ve bir tutam tuz ilave edilir. Elde edilen maske gözaltları hariç olmak üzere yüzün her yerine sürülür. 10-15 dakika kuruyana kadar bekletilen maske, ılık su ile yıkayarak çıkarılır.
Yumurta Akı + Toz Şeker
1 yumurta akı içine yarım çorba kaşığı şeker eklenerek çırpılır. Elde edilen karışım yüze uygulanır ve yarım saat bekletilir. Soğuk veya ılık su ile maske durulanabilir.
Salatalık + Limon
Cildin nem dengesini koruyan salatalık cildin mineral ve vitamin ihtiyacına cevap verir. 4 dilim salatalık 2 çorba kaşığı limon ile harmanlanır. Salatalık ve limon karışımı robottan geçirilir. Jel kıvamına gelene kadar karıştırılan ürünler maske olarak yüzün tamamına uygulanır. 15 dakika bekletilen maske kuruduktan sonra soğuk su ile durulanır.
Karbonat + Maden Suyu
Karbonat, ciltte iltihap ve akne oluşumunu önlemek için kullanılan gizli bir silahtır. Gözenekleri sıkılaştırma özelliğiyle genç görünmeye yardımcı olan maskesi hazırlamak için; 2 çorba kaşığı karbonat ile 2 çorba kaşığı maden suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırılır. Gözeneklerin açık olduğu bölgeler başta olmak üzere tüm yüze hızlı bir şekilde uygulanır. 30 saniye bekletildikten sonra maske soğuk su ile yıkanır.
Kaymak + Elma
1 elma rendelendikten sonra içine 2 kaşık kaymak eklenir. Hazırlanan maske yüze uygulanır ve toz yapışmaması için üzerine bir tülbent örtülür. 10 dakika bekletildikten sonra maske ılık su ile durulayarak temizlenir.
Gazlı bez + Soya Sütü
Soya sütü bir kaba boşaltılır ve içine hiçbir şey eklenmez. Gazlı bez soya sütüne batırılır ve ardından yüze nazikçe masaj yapılarak sürülür. Sütün ciltte 15 dakika bekletilmesi yeterli olur. Durulamaya gerek olmayan bu kür haftada iki kez düzenli olarak uygulanabilir.
Avokado + Yumurta + Limon
Olgun bir avokado ezilerek püre haline getirilir. Pürenin içine 1 yumurta akı ve 1 yemek kaşığı limon suyu eklenir. Hazırlanan karışım temiz yüze sürülür ve 30 dakika bekletilir. Ardından soğuk su ile durulanarak temizlenir.