Daha iyi orgazm için tercih ediliyordu ama uzmanlar uyarıyor! 'Cinsel hayatınızı mahvetmeyin'

Kadınlara daha iyi orgazm vaat eden uygulamada, klitoriste kan akışının artılması sağlanıyor ve artan libido sayesinde orgazmın geliştirildiği iddia ediliyor.

Tedavi için öncelikle klitoris ve ön vajina duvarına uyuşması lokal anestezi uygulanıyor. Daha sonra koldan alınan kan (sadece trombosit toplanıyor) aktive edilir ve büyüme faktörlerini serbest bırakmak için tetiklenir. Bu işlemin kadınları orgazmın doruğuna çıkaracağı iddia ediliyor.

İşlem ihtiyaç duyulursa iki kez daha uygulanıyor, daha sonra ise yılda bir kez tekrarlanıyor. Süreç 'minimal acı' olarak tanımlanır ve 'idrara çıkma' dürtüsü en yaygın yan etki olarak kabul edilir ama bu kadarla sınırlı değil.

Bazı sağlık uzmanları uygulamayla ilgili potansiyel tehlikelere karşı uyarıyor çünkü uygulanan tedavinin bilimsel bir kanıtı olmadığını söylüyorlar.

Konu hakkında konuşan jinekolog Anne Henderson, enjeksiyonun zıt etkiye sahip olabileceğini ve seks hayatını mahvedebileceğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam ediyor: ''enjeksiyon sinir liflerinin travma ya da hasar görmesine yol açabilecek birçok risk içeriyor. Bu prosedür size etkili bir şekilde bir travma sonucu oluşan bir kan pıhtısı olan bir hematom vermektedir. Bu bölgedeki kan pıhtıları olan kadınlar genellikle artan ağrı veya duyuların azalmasından şikayet eder. Vajina ve klitorisin içine kan enjekte edilmesinin cinsel hazzı artıracağını gösteren bir kanıt ya da araştırma yok.''



