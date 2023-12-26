Daha önce kızına ev vermemişti! İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'ı sildi... Bomba iddia

Dilan Çıtak bir süre önce babasının gölgesinden kalmaktan ve böyle anılmaktan sıkıldığını ifade ederek isyan etmişti.

"Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı" diyen Çıtak son günlerde zayıflamasıyla da dikkat çekiyordu.

İbrahim Tatlıses ve kızının arasının bozulduğu iddiaları gündem oldu. Daha önce de bir dönem küs olan baba kız yine küstü iddialara göre...

"i_likechaos" adlı hesapta yer alan iddiaya göre İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ı sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olduğu fotoğrafları sildi.

KIZINA EV VERMEMİŞTİ

Dilan Polat geçtiğimiz yıllarda Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Para ile ilgili değil. Mesela 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi" demişti.







