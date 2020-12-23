Dakikalarca yoğurmadan fırın başında beklemeden! İşte mikrodalgada ekmek tarifi

Mikrodalga fırında ekmek de olur mu demeyin. Hem ekmek hem de şekersiz bir keke benzeyen bu tarif yeni favoriniz olmaya aday.

Malzemeler

5 yemek kaşığı çok amaçlı un

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2-3 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Yapılışı