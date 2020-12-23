Dakikalarca yoğurmadan fırın başında beklemeden! İşte mikrodalgada ekmek tarifi

Mikrodalga fırında ekmek de olur mu demeyin. Hem ekmek hem de şekersiz bir keke benzeyen bu tarif yeni favoriniz olmaya aday.
Malzemeler
- 5 yemek kaşığı çok amaçlı un
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 2-3 yemek kaşığı süt
- 2 yemek kaşığı su
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Malzemeleri geniş bir karıştırma kabında birleştirin. İlk önce beş yemek kaşığı unu bir kaba koyun.
- Bir çay kaşığı kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın. Kabartma tozu, hacmini artırarak ekmeğin "kabarmasını" sağlayacaktır. Çok fazla eklemeyin, yoksa hamur kontrolden çıkabilir! Vanilya isteğe bağlıdır: Pişirme işlemini etkilemez ve ekmeğe hoş ve tatlı bir tat verebilir.
- Bir yumurta ekleyin. Bir yumurtayı kırın ve iyice karışıma karıştırın. Yumurta boyutu önemli değildir, ancak daha büyük bir yumurta biraz nemli bir ekmek yapacaktır.
- 2-3 yemek kaşığı süt ekleyin. Tercih ettiğiniz sütü kullanabilirsiniz: İnek sütü, badem sütü, pirinç sütü ya da hindistan cevizi sütü.
- 2 yemek kaşığı su ekleyin. Yine bu, unun yapışması için hamuru nemlendirme işlevi görür. Su kullanmazsanız, ekmeğiniz çok kuru olacaktır. Suyu kaseye diğer her şeyle karıştırın.
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Zeytinyağı, bitkisel yağ, kanola yağı, hindistancevizi yağı pişirmeyi tercih ettiğiniz her şeyi kullanabilirsiniz.
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