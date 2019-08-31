Damada silahla tehditten tutuklama

"Devletin de iki memuru aşağıdan geçiyordu, üzerilerine alındılar, şikayetçi oldular. Eşim kendisi teslim oldu, özür diledi. Hepsinden özür diledi. Ona rağmen tutuklandı. En mutlu günümde gelinliğim ve elimin kınasıyla ortada kaldım. En kısa zamanda tahliye edilmesini istiyorum. Eşim tutuklanmayı hak etmedi. Tutuklamaya itiraz edeceğiz. Düğünümüzü yapabilmek için gelinliğimle eşimi bekliyorum."

Damadın gözü yaşlı annesi Suzan Süzen de oğlunun serbest bırakılmasını istedi.

