Damak yarığı ameliyatı sonrası oluşabilen fistül sorunu ve tedavisi

Damakta ameliyat sonrası oluşan ve burun boşluğuna uzanan ve fistül adı verilen bu delikler için her zaman kapatılma ihtiyacı olmamakla birlikte, genellikle çocuğun gelişimini, beslenmesini ve konuşmasını olumsuz yönde etkilediğinde operasyon yapılmaktadır.

Operasyona gerek görülürse, damak yarığı ameliyatı sonrası ameliyat yerinin yumuşaması için 6-9 ay geçmesi beklenmektedir.

OPERASYON NEDEN GEREKLİDİR?

Her bebekte yarık farklı olduğu için nasıl ve hangi cerrahi girişimlerin ne zamanlar yapılacağı her zaman öngörülemez. Bebek sürekli multidisipliner anlayışla izlenir ve takım üyelerince görülür. Bebek büyüdükçe çocuk ve ergen oldukça yeni yarıkla ilişkili problemler ortaya çıkabilir ve bunların bir kısmı cerrahi gerektirebilir. Bunların bir kısmı küçük müdahaleler iken kimi büyük sayılabilecek olabilir.

Sıklıkla tam yarıklı olan bebeklerde gerekli olan onarım sonrası düzeltme ameliyatları, ilk ameliyatın başarısız olduğu anlamına gelmemektedir. Bu tür tedaviler zaman alır ve ek girişimler gerekebilir.