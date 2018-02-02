Damarlardaki pıhtıya dikkat! Önemsenmemesi ölüme neden oluyor

Gözardı edilemeyecek bir kan pıhtısının uyarı işaretleri

1 / 10 Yarışan bir kalp Akciğerinizde kan pıhtısı varsa, göğsünüzde çarpıntı hissedebilirsiniz. Bu durumda, taşikardi akciğerlerinizdeki oksijenin düşük olması nedeniyle oluşabilir. Sonuç olarak, kalp sıkıntıyı gidermeye çalışır daha hızlı ve daha hızlı atmaya başlar.

2 / 10 Nefes darlığı Derin nefes almada aniden gelişen bir zorluk yaşıyorsanız pulmoner emboli (akciğerde kan pıhtılaşması) olarak adlandırılan bir kan pıhtısı belirtisi olabilir.

3 / 10 Sebepsiz öksürme Bazen kuru öksürük gibi beklenmedik saldırıların yanı sıra nefes darlığı, artan kalp atış hızı ve göğüs ağrısı varsa, yine pulmoner embolizm (akciğerde kan pıhtılaşması) olabilir. Öksürürken kan da gelebilir.

4 / 10 Göğüs ağrısı Derin nefes aldığınızda göğüs ağrısı hissederseniz, pulmoner emboli belirtilerinden biri olabilir. Göğsünüzdeki ağrı genellikle keskindir ve bıçaklanıyormuş gibi bir his bırakabilir. Bu sonuca göre kalp krizi geçirdiğinizi düşünebilirsiniz. Aralarındaki en büyük fark, kan pıhtılaşmasında solunum daima kötüdür. Sonuç olarak ölümcül olabileceğinden, her durumda da doktora gitmelisiniz.

5 / 10 Ayaklarda ya da bacakta kırmızı veya koyu renk değişikliği Cildiniz üzerinde, sebepsiz görünen kırmızı veya koyu lekeler, bacağınızda bir kan pıhtısı belirtisi olabilir. Parmaklarınızı yukarı doğru uzatırken bu bölgede hassasiyet ve sıcaklık hissi, hatta ağrı hissedebilirsiniz.

6 / 10 Kol veya bacak ağrısı DVT'yi teşhis etmek için genellikle birkaç belirtiye sahip olmak gerekli olsa da, bu ciddi hastalığınızın tek belirtisi ağrıdır. Bir kan pıhtısından gelen ağrı krampa neden olur, ancak bu tür ağrı genellikle ayaklarınızı yukarıya doğru bükerken ya da yürürken ortaya çıkar.

7 / 10 Herhangi bir uzuvun şişmesi Ayak bileklerinden birinin şişmiş olduğunu fark ettiyseniz, DVT'nin bir uyarı semptomu olabilir.

8 / 10 Cildiniz üzerinde kırmızı çizikler Damarların uzunluğu boyunca birdenbire ortaya çıkan kırmızı çizgiler ve dokunulduğunda ortaya çıkan sıcaklık hissi DVT belirtisi olabilir.

9 / 10 Kusma Kusma karnınızda kan pıhtısı oluştuğunun bir işareti olabilir. Bu durum mezenterik iskemi (Barsak Damarlarının Tıkanıklığı) olarak adlandırılır. Ve genellikle karın bölgesinde şiddetli ağrı ile birleşir. Bağırsaklarınız yeterli miktarda kan almazsa, mide bulantısı yaşayabilir hatta dışkı da kan olabilir.