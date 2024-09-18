Damat bekarlığa veda etmeyi çok yanlış anladı! Çıplak bir şekilde sokakta koşmaya başladı... Sarhoş damat çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Nardo kentindeki Piazza delle Erbe bölgesinde 29 yaşındaki Avustralyalı ismi açıklanmayan bir adam arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yapıyordu. Damadın arkadaşlarının kendisini sokakta koşmaya cesaretlendirmesi üzerine adam kıyafetlerini çıkartıp bir anda koşmaya başladı.

Yoldan geçen 20 kişilik bir grup ise duruma tepki gösterdi. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede hararetlendi ve gençler ellerindeki sopalarla damadı darp etmeye başladı.

Damat yakındaki bir yerel hastaneye götürüldü ve ciddi yaralanmaları olmadığı ifade edildi. NeedToKnow'un bildirdiğine göre yerel polis olayı araştırıyor ve suçluları tespit etmek için çalışıyor.