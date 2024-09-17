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    4. Erkekler ona yemek yemesi için para ödüyor! "En çok beni makarna yerken beğeniyorlar"

    Erkekler ona yemek yemesi için para ödüyor! "En çok beni makarna yerken beğeniyorlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 11:19
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    Sosyal medya fenomeni Grace Wears Lace içerik üreticiliğinde hayli farklı bir yol izliyor. Kamera karşısında yemek yiyerek para kazanan Lace, erkeklerin en çok makarna yediği anları beğendiklerini söyledi. Sosyal medya fenomeninin şu anlık gelirinin ise 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 24 milyon TL) olduğu iddia edildi.

    Erkekler ona yemek yemesi için para ödüyor! "En çok beni makarna yerken beğeniyorlar"

    Birçok insan arada sırada abur cubur yemeyi sever ancak sosyal medya fenomeni Grace Wears Lace abur cubur yiyerek para kazanıyor. 26 yaşındaki fenomen isim kamera karşısına geçerek yemek yiyor ve erkeklerin bunu izlenmek için kendisine para ödediğini dile getiriyor.

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    Kendisinin de yemek videoları izlemekten hoşlandığını dile getiren Lace, "Beslenme içeriklerinin bir süredir var olduğuna inanıyorum ancak sosyal medyada görünürlük sayesinde artık çok daha fazla konuşuluyor ve görülüyor. Aslında kişisel olarak yemek videoları izlemekten hoşlanıyorum ve kesinlikle bunun zevkli tarafını görebiliyorum. Sanırım hepimiz yemeğin haz verdiğini biliyoruz ve birinin sizin lezzetli olduğunu bildiğiniz bir yemeği yemesine tanık olmak bu haz duygusunu tetikleyebilir. Spagetti yiyerek büyük paralar kazanmak hayalimdeki bir iş. En tuhaf istek, kocaman bir tabak domatesli spagetti yememdi" dedi.

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