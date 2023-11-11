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    4. Damat ve konuklar şaşkınlıkla olanları izledi! Gelin bir anda buketini fırlatıp koşarak salonu terk etti... Kimse duruma anlam veremedi

    Damat ve konuklar şaşkınlıkla olanları izledi! Gelin bir anda buketini fırlatıp koşarak salonu terk etti... Kimse duruma anlam veremedi

    11.11.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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    Tayvan'da gerçekleştirilen bir düğün töreninde gelin, damadın ve diğer konukların şaşkınlık dolu bakışları arasında düğün alanını terk etti. Düğün yemini için mikrofon uzatılan gelin "Sanırım yapamayacağım" diyerek bir anda koşmaya başladı.

    Tayvanlı bir gelin törenin tam ortasında düğünü iptal edince durum ilginç bir hal aldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde lüks bir şekilde dekore edilen düğünde hayatlarının geri kalanında birlikte olmaya yemin etmek üzere olan gelin ve damat sahneye çıkarken görüldü. Düğün yeminini yapmak için mikrofonu alan damat, "Sana sahip olduğum için çok mutluyum. Benimle evlendiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum" dedi. Damadın romantik sözlerine karşılık ise gelinden kimsenin beklemediği bir halde geldi.

    KOŞARAK KAÇMAYA BAŞLADI

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    Damadın duygusal yeminin sonrasında mikrofunu alan gelin, "Aslında ben de seni seviyorum. Ama gelinliğimi giyip seninle bu salona girdiğimde biraz tereddüt ettim. Uyumlu olmadığımızı hissediyorum. Üzgünüm seninle evlenemem" dedi.

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    Gelin, konuşmasının hemen ardından mikrofonu yakındaki tören organizatörüne vererek düğün buketini arkasına attı, elbisesini kaldırdı ve koşarak uzaklaşmaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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