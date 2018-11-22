Damlalarda Ankara

Başkentin simge yapıları, sonbahar yağmurlarının oluşturduğu damlalarla bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Anadolu Ajansı Fotomuhabiri İsmail Duru o muhteşem kareleri Türkiye'yle paylaştı.

Her biri tabloluk Ankara fotoğrafları

Fotoğraflarda; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den, adını Karacabey'in yaptırdığı Çifte Hamamdan alan ''Hamamönü''ne kadar birçok simge yapı bulunuyor.

İşte her biri tabloluk fotoğraf çalışması... Anadolu Ajansı'ndan İsmail Duru'nun enfes kareleri...

Ulus semtinde bulunan Hacı Bayram Camii çevresinde bulunan ve tarihi dokuya uygun olarak restore edilen Ankara Evleri de şehri ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Ulus semtinde bulunan ''Melike Hatun Camisi'' de şehri ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyu beylerinden Karacabey'in yaptırdığı Çifte Hamamdan alan ''Hamamönü'' de şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyu beylerinden Karacabey'in yaptırdığı Çifte Hamamdan alan ''Hamamönü'' de şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Ulus semtinde bulunan ''Ankara Resim ve Heykel Müzesi'' de şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Ulus semtinde bulunan ''Gençlik Parkı'' da özellikle içerisindeki lunapark ile şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Ulus semtinde bulunan "Ankara Palas Devlet Konukevi" de şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Çankaya ilçesinde yüksekliği 125 metre olan ve Ankara'nın tanıtımına önemli katkı sağlayan Atakule de, şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

1978 yılında heykeltıraş Nusret Suman tarafından yapılan ve Sıhhiye Meydanı'na konulan ''Hitit Güneş Kursu Anıtı'' da şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

Mimar Sinan'ın geliştirdiği mimari üsluba bağlı kalınarak inşa edilen ve 1987 yılında açılışı yapılan ''Kocatepe Camii'' de şehrin simgeleri arasında yer alıyor.

1923 yılında mimar Vedat Tek tarafından inşa edilen ''II. Türkiye Büyük Millet Meclisi'' de şehrin simgeleri arasında yer alıyor.