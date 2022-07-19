Danıştay'ın 'İstanbul Sözleşmesi' kararının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ilk açıklama! '24 saat' içinde diyerek söz verdi

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına muhalefetten tepki geldi! Sözleşmenin feshi Türkiye'nin gündeminde uzun süre tartışmalara yol açmıştı. Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. Kararın ardından muhalefet liderleri art arda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti, bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştayın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddettiği belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.

AKŞENER: "KADINLARA HER ŞİDDETTE O İMZAYI ATANLARIN PARMAK İZİ OLACAK"

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise karara ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Karara sert tepki gösteren Akşener, Twitter gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; Kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama #AzKaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!"



